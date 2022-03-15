Російські війська обстріляли лікарню в Рубіжному: пологовий зруйнований вщент

Окупанти 15 березня обстріляли Рубіжанську міську багатопрофільну лікарню. На місці пологового стаціонару залишилися руїни.

Про це повідомив 15 березня голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, через артобстріл вщент розбите акушерсько-гінекологічне відділення лікарні в Рубіжному.

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"Тепер у Луганській області стало менше на один пологовий стаціонар", – написав Гайдай.



Рубіжне 15 березня / Фото Сергія Гайдая



Лікарня в Рубіжному / Фото Сергія Гайдая

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