Російські війська обстрілюють вже окуповані території, аби звинуватити у цьому Україну

Сергій Лещенко заявив, що російські війська обстрілюють населені пункти на вже окупованих територіях. Мета загарбників – створити картинку для російських пропагандистів.

Радник керівника Офісу Президента Лещенко наголосив, що Росія хоче заявити про начебто аналогічні дії з боку України. Відповідну інформацію повідомило командування "Південь", повідомляє 24 канал.

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Російські війська обстрілюють вже окуповані населені пункти для того, щоб створити потрібну для їхніх пропагандистів картинку. В обстрілах хочуть звинувачувати ЗСУ,

– заявив він.

Сергій Лещенко наголосив, що цього разу знову доводиться мати справу з типовою спецоперацією, яка називається false flag operation. Мовиться про використання фальшивого прапора. Щось зробити самим, аби звинуватити інших.

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