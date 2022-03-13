Російські війська "передали" техніку українським "Едельвейсам"

13 березня 2022 , 20:30
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Джерело:

10 Гірсько-Штурмова Бригада

Збройні Сили України "отримали" чергову партію російської техніки. Цього разу українські "Едельвейси" відібрали у ворога танки.

Головний подарунок – новенький танк Т-80

10-та окрема гірсько-штурмова бригада опублікувала світлини техніки, яку відібрали в орди. Військові змогли поповнити свою колекцію 13-го березня.

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Військове з'єднання тішиться, що "отримало" від орди новенький танк Т-80. "Едельвейси" встигли назвати танк Т-80 – головним подарунком окупантів.

Втім, українські військові захопили ще декілька танків російських орків.

Російські війська "передали" техніку українським "Едельвейсам" / Фото військових

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Автор: Михайло Гема