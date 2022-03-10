Російські війська скидають авіабомби на "зелений коридор" у Маріуполі
Джерело:фейсбук Петра Андрющенка
Терористи знову порушили обіцянку не стріляти під час евакуації людей. Окупанти почали обстрілювати "зелений коридор", яким мали вивезти мешканці Маріуполя.
З Маріуполя, який окупанти хочуть заморити голодом, 10 березня мали евакуювати мирних мешканців. Однак російські терористи знову порушили своє слово.
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Близько 10:30 рашисти почали прицільно бомбардувати дороги, які були зазначені у маршруті "зеленого коридору".
Росіяни свідомо знищують дорожню інфраструктуру для забезпечення повної ізоляції міста та унеможливлювання будь-яких евакуаційних процесів,
– розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Інформація про місця попадань та наслідки ударів буде доступна після закінчення повітряної тривоги.
Зараз у сторону Маріуполя рухаються ще 2 російські літаки.
Попри обстріли гуманітарна допомога прямує у місто
У Маріупольській міській раді повідомили, що попри спроби окупантів зірвати "коридори", колона з гуманітарною допомогою прямує до міста. Автобуси їдуть з Запоріжжя, аби привести майже 400 тисячам мирним мешканцям їжу та ліки.
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