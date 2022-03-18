Російські війська "поволонтерили" для ЗСУ та передали багато корисного
18 березня 2022 , 21:49Читать новость на русском
Російська армія продовжує доводити, що займає далеко не перші силові позиції. Ба більше, вони ще й залишають для наших захисників багато корисних устаткувань.
57 підрозділ окремої мотопіхотної бригади повідомив, що 18 березня мав бойове зіткнення з ротно-тактичною групою окупанта. Бій тривав на Луганському напрямку і наша бригада отримала трофеї від окупантів.
До теми Росіяни втратили 8 танків, 11 БМП і взвод піхоти при спробі прориву на Сході
Що дісталось нашим воїнам
Мовиться про те, що військовослужбовці ЗСУ доповнили штатне озброєння свого підрозділу зразками озброєння росіян, зокрема:
- 1ПН – 6 одиниць;
- ПГО-7 – 3 одиниці;
- ПК – 5 одиниць;
- АКМ-47 – 10 одиниць;
- РПВ ''Джміль'' – 8 одиниць;
- РПГ-22 – 10 одиниць;
- РПГ-7 – 3 одиниці.
Як кажуть українські військові, засоби зв'язку противника та інший мотлох залишили на згадку, бо їх використання в сучасному бою недоцільне.
Вас може зацікавити, як військові потролили Кадирова та його посіпак: дивіться відео