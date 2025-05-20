Росіяни просунулися біля 4 населених пунктів на Запоріжжі та Донеччині: карта DeepState

В Україні триває 1182 доба повномасштабного російського вторгнення, вздовж усієї лінії фронту йдуть бої. На жаль, російські війська мали успіхи біля кількох населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням DeepState.

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Де просунулися російські війська

Вдень у вівторок, 20 травня, аналітики DeepState оновили карту бойових дій. Відповідно до їхніх даних, російська окупаційна армія просунулася в Донецькій та Запорізькій областях.

Ворог просунувся біля Новодарівки, Зеленого Поля, Єлизаветівки та Нового Поля,

– йдеться в повідомленні.

Окупанти просунулися поблизу Новодарівки: дивіться на карті

Росіяни просунулися біля Зеленого Поля: дивіться на карті

Ворожа армія мала успіх поблизу Єлизаветівки: дивіться на карті

Росіяни просунулися біля Нового Поля: дивіться на карті

Нагадаємо, загалом протягом доби 19 травня на фронті було зафіксовано 177 бойових зіткнень.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, скинув 117 керованих авіаційних бомб, залучив 2882 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5366 артилерійських обстрілів, зокрема 157 – із реактивних систем залпового вогню.