Російські загарбники 28 травня здійснили артилерійські обстріл по домівках місцевих мешканців Гуляйполя. Вони зазнали значних ушкоджень.

Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, окупанти продовжують зосереджувати основні сили в районі Оріхова та Гуляйполя і нарощують особовий склад і озброєння в районі Василівка – Пологи.

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Ворог гатив по житлових будинках

Ворог знову поцілив по житлових будинках мирного населення Гуляйполя. Внаслідок удару у будинках вибило вікна та двері, пошкоджено шиферне покриття на дахах. Зруйновано прибудинкові території, гаражі та інші господарчі будівлі.

Подвір'я потрощило осколками та припаркований на ньому автомобіль. Наразі відомо про щонайменше одну травмовану людину.



Російські війська вдарили артилерією по житлових будинках у Гуляйполі / Фото телеграму Запорізької ОВА

Обстріли Запорізької області

Додамо, що 28 травня російські бійці прилетіли у магазин та в'язницю. Основні сили загарбники зосереджують в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області.

В Оріхові під обстріли окупантів потрапила їдальня для засуджених у в'язниці № 88 та автобус "БАЗ", який належить місцевому жителю. У Преображенці росіяни зруйнували 2 будинки та магазин, ще 6 будинків пошкоджено.

У Малій Токмачці Пологівського району внаслідок артилерійського обстрілу поранення зазнав місцевий житель.

Як минула доба на Запоріжжі

Минулої доби ворог обстрілював позиції наших військ по всій лінії зіткнення, в районі населених пунктів:

Гуляйпільського,

Василівського,

Пологівського районів,

а також Донецької області.

Для того, щоб виявити системи вогню українських підрозділів, противник проводив повітряну розвідку та вів контрбатарейну боротьбу. Своєю чергою наші вправні та хоробрі воїни продовжують з честю виконувати свої бойові завдання та дають окупантам гідну відсіч,

– сказав Куртєв.

Учора Сили оборони Запорізького краю ліквідували 7 одиниць особового складу ворога та ще 12 одиниць поранили. Окрім того, наші бійці знищили:

1 ворожий танк,

1 артилерійську установку,

2 бойові броньовані машини,

3 безпілотники,

4 одиниці автомобільної техніки,

5 мінометів.

Дякуємо нашим найстійкішим, найсильнішим та найміцнішим захисникам і захисницям за ще один новий недільний ранок та за вільне Запоріжжя.

Наступ ЗСУ на Півдні

На Південнобузькому напрямку українські військові здійснили наступальні дії. Відтак окупанти зайняли оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка.

Тепер загарбники перекидають резерви на загрозливі напрямки. Щоб поповнити втрати, росіяни притягнули зняте зі зберігання застаріле озброєння та військову техніку, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.

Також вони обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших.

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