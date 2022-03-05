Російські війська вгатили з неба по Житомирському бронетанковому заводу

Російські окупаційні війська завдали авіаудару по Житомиру. Вони цілились у бронетанковий завод.

Про це розповів Віталій Бунечко – голова Житомирської військової адміністрації. Він проінформував про шкоду, яку агресор завдав об'єктам критичної, військової та соціальної інфраструктури в області.

Увага У Маріуполі з 11:00 почнеться евакуація "зеленим коридором": виїжджати можна і на власному авто

Він зазначив, що так звана "військова спецоперація" Росії у Житомирі виглядає дуже дивно. Росіяни нищать не лише військові об'єкти, а й цивільну інфраструктуру.

Окрім того, ввечері відбувся авіаційний удар по двох об'єктах – по Озерному та бронетанковому заводу,

– зазначив він.

На жаль, під час цього поранили двоє людей. Утім жертв немає.

Також за ніч на 5 березня агресор ударом ракети знищив 25-й ліцей.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!