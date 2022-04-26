Російські війська завдали 35 авіаударів по "Азовсталі": під завалами опинилися цивільні
26 квітня 2022 , 13:37Читать новость на русском
Джерело:телеграм "АЗОВ – Маріуполь"
Лише за минулу добу російські окупанти завдали 35 авіаударів по "Азовсталі" в Маріуполі. Унаслідок цього мирні мешканці, які там ховаються від обстрілів, опинилися під завалами.
Через атаки загорівся один із цехів заводу. Щобільше, постраждали мирні маріупольці.
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Азовці надають допомогу цивільним
Полк "Азов" зараз намагається допомогти усім мирним мешканцям, які опинилися під завалами на "Азовсталі". Наші бійці також надають медичну допомогу постраждалим.
Так, азовці докладають усіх зусиль, щоб врятувати цивільних.
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