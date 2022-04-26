Російські війська завдали чергового удару по Гуляйполю: 3 поранених
Джерело:Запорізька ОВА
Сьогодні, 26 квітня, росіяни вкотре обстріляли Запорізьку область. Ворог наніс удар по місту Гуляйполе Пологівського району, внаслідок чого поранено 3 людей.
Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації полковник Іван Арєф'єв.
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За його словами, внаслідок збройної атаки Гуляйполя пошкоджені будинки мирних жителів, а також троє людей поранені.
За фактом обстрілів слідчими за процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 38 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни" – ст. 438,
– повідомили у Запорізькій ОДА.
Ворог неодноразово обстрілював українські міста та житлові квартали вже окупованих територій Запорізької області.
Що відомо про обстріли на Запоріжжі:
- Вранці 26 квітня окупанти завдали трьох ударів ракетами "Калібр" по Запоріжжю. Загинув цивільний чоловік і зазнала поранення собака.
- 23 квітня приблизно о 15:30 росіяни обстріляли місто Василівка. Один із житлових будинків постраждав від ракети системи "Ураган". На щастя, ракета не розірвалась, поранених та жертв немає, проте будинок зазнав руйнувань.
- Зокрема, окупанти проводять фільтраційні заходи в Енергодарі з метою знайти державних службовців, представників ЗСУ, СБУ, поліції. До цього процесу залученні співробітники федеральної служби безпеки Росії.
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