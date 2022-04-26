Російські війська завдали чергового удару по Гуляйполю: 3 поранених

26 квітня 2022 , 18:21
Читать новость на русском

Джерело:

Запорізька ОВА

Сьогодні, 26 квітня, росіяни вкотре обстріляли Запорізьку область. Ворог наніс удар по місту Гуляйполе Пологівського району, внаслідок чого поранено 3 людей.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації полковник Іван Арєф'єв.

Читайте також: По Запоріжжю гатили трьома "Калібрами": загинув електрик і поранено собаку

За його словами, внаслідок збройної атаки Гуляйполя пошкоджені будинки мирних жителів, а також троє людей поранені.

За фактом обстрілів слідчими за процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 38 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни" – ст. 438,
– повідомили у Запорізькій ОДА.

Ворог неодноразово обстрілював українські міста та житлові квартали вже окупованих територій Запорізької області. 

Що відомо про обстріли на Запоріжжі:

  • Вранці 26 квітня окупанти завдали трьох ударів ракетами "Калібр" по Запоріжжю. Загинув цивільний чоловік і зазнала поранення собака.
  • 23 квітня приблизно о 15:30 росіяни обстріляли місто Василівка. Один із житлових будинків постраждав від ракети системи "Ураган". На щастя, ракета не розірвалась, поранених та жертв немає, проте будинок зазнав руйнувань.
  • Зокрема, окупанти проводять фільтраційні заходи в Енергодарі з метою знайти державних службовців, представників ЗСУ, СБУ, поліції. До цього процесу залученні співробітники федеральної служби безпеки Росії.

Вас це може зацікавити – в окупованому Енергодарі поставили на блокпостах підлітків по 12-15 років: відео

 

Автор: Ірина Грицик