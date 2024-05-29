Росіяни наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту, – Генштаб

Надвечір 28 травня російські окупаційні війська наростили інтенсивність атак майже по всій лінії фронту. Водночас Сили оборони дають рішучу відсіч загарбникам.

В Генштабі повідомили, що кількість бойових зіткнень зросла до 110. Окупанти намагаються використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Однак українські воїни дають відсіч ворогу, а на окремих напрямках – самі покращують стійкість оборони.

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Покровський напрямок

Саме на Покровському напрямку ситуація залишається найбільш напруженою. Тут впродовж дня, подекуди за підтримки авіації, застосовуючи КАБи, агресор здійснив 25 штурмових дій.

Росіяни намагалися наростити значні зусилля із вогневого контролю практично уздовж всієї лінії зіткнення. На окремих ділянках ворог має частковий успіх. Наразі Сили оборони вживають заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника.

Харківський напрямок

Від початку доби російські окупанти сім разів атакували позиції українських бійців. Сили оборони відбили чотири штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська.

Ситуація напружена, але контрольована українськими військами. На даний час триває бій в районі Вовчанська. Наші захисники активно протидіють та завдають втрат ворогу,

– повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Попередньо, втрати противника з початку доби на цьому напрямку склали 68 осіб. Знищено три артилерійські системи, 12 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Два танки, три артилерійських системи, сім автомобілів та одну спецтехніку було пошкоджено.

Куп'янський напрямок

На Куп’янському напрямку противник 19 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. 16 завершилися невдало для ворога, два штурми ще тривають неподалік населених пунктів Петропавлівка та Дружелюбівка. В Силах оборони наголосили, що ситуація залишається контрольованою.

На цьому напрямку від початку доби ворог втратив 35 осіб, також було знищено одну артилерійську систему, пошкоджено один танк, ворожий автотранспорт та артсистему.

Лиманський напрямок

В Генштабі повідомили, що українські військові відбили усі 16 атак російських окупантів, а втрат позицій не було допущено.

Спроби російських окупантів просунутися в районах Тернів, Торського та Серебрянського лісу успіху не мали. Незважаючи на активність ворога, українські військові проводять заходи щодо посилення переднього краю оборони.

Сіверський напрямок

Ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Білогорівки, де намагався вклинитися в бойовий порядок українських підрозділів. За словами Генштабу, ситуація на цьому напрямку залишається напруженою.

Оборонці України докладають максимум зусиль, аби не допустити просування російських окупантів в глибину нашої території.

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Краматорський напрямок

Від початку доби противник шість разів намагався покращити своє тактичне положення. Однак всі ворожі спроби просунутися вперед підрозділи Сил оборони успішно відбили.

По Дружківці терористи скинули одну КАБ.

Курахівський напрямок

Протягом доби противник завдав по території України три ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 38 авіаційних ударів із застосуванням 57 КАБів, задіяв 435 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 2849 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Від початку доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Водяне.

Підрозділи Сил оборони відбивають атаки противника та посилюють стійкість оборонних рубежів.

Времівський напрямок

Російські загарбники не полишають спроб потіснити підрозділи українських бійців в районі Старомайорського. Шість атак окупантів українські воїни відбили, одна ще триває. Сили оборони контролюють ситуацію

Від початку доби агресор вперто намагається витіснити наші підрозділи із займаних позицій на Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра,

– додають у Генштабі.

Оріхівський напрямок

На цьому напрямку відбулося три бойових зіткнення. Російським окупантам не вдалося відтіснити наші підрозділи від Малої Токмачки.

Придніпровський напрямок

Окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. 10 бойових зіткнень суттєвих змін в обстановку на даній ділянці не внесли. Українські військові продовжують контролювати ситуацію, втрат наших позицій не допущено.

Українські воїни завдають окупантам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці.