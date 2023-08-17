Хочеш тіло – плати: у Криму російські військкоми наживаються на загиблих бійцях
Джерело:"КрымSOS"
Так звані російські військкоми в окупованому Криму наживають на родинах загиблих бійців. Окупанти вигадали схему з тілами вбитих загарбників.
Військкоми окупантів привозять тіла загиблих на полі бою в морг міста Сімферополя. Однак родичам повідомляють, що тіло нібито щойно виявили в місцях активних бойових дій.
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Російські військкоми вимагають до 150 тисяч рублів за транспортування тіла
Тому так звані військкоми вимагають, щоб родичі заплатити близько 100 – 150 тисяч рублів буцімто за послуги з транспортування тіла до Криму.
Таку схему військові комісари виправдовують незручностями місцезнаходження тіла та його перевезення.
Інакше тіло нібито доведеться чекати ще довго. Наразі, за даними "КрымSOS", відомо щонайменше про три – чотири такі випадки.
"КримSOS" наголошує, що російські військові комісари є воєнними злочинцями, які від початку окупації півострова незаконно призивають і мобілізують місцевих мешканців до російської армії.
Це є порушенням Женевської конвенції та воєнним злочином згідно з Римським статутом.
Окупанти готують масштабну мобілізацію в Криму
- Партизани в окупованому Криму повідомили, що росіяни готуються провести масштабну мобілізацію майже всіх вікових груп населення Криму.
- Відповідну інформацію партизани отримали від агента із Сімферопольського військкомату.
- За даними партизанів, це підтверджує попередню інформацію про те, що окупанти готують масштабну мобілізацію населення окупованих українських регіонів після так званих "виборів" у вересні.
- У деяких населених пунктах Запорізької області вже оголосили про дострокові "вибори".