Хочеш тіло – плати: у Криму російські військкоми наживаються на загиблих бійцях

Так звані російські військкоми в окупованому Криму наживають на родинах загиблих бійців. Окупанти вигадали схему з тілами вбитих загарбників.

Військкоми окупантів привозять тіла загиблих на полі бою в морг міста Сімферополя. Однак родичам повідомляють, що тіло нібито щойно виявили в місцях активних бойових дій.

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Російські військкоми вимагають до 150 тисяч рублів за транспортування тіла

Тому так звані військкоми вимагають, щоб родичі заплатити близько 100 – 150 тисяч рублів буцімто за послуги з транспортування тіла до Криму.

Таку схему військові комісари виправдовують незручностями місцезнаходження тіла та його перевезення.

Інакше тіло нібито доведеться чекати ще довго. Наразі, за даними "КрымSOS", відомо щонайменше про три – чотири такі випадки.

"КримSOS" наголошує, що російські військові комісари є воєнними злочинцями, які від початку окупації півострова незаконно призивають і мобілізують місцевих мешканців до російської армії.

Це є порушенням Женевської конвенції та воєнним злочином згідно з Римським статутом.

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