Росіяни завдають ударів по Україні з "Москва-Сіті", – ЗМІ

Один із російських пропагандистських телеграм-каналів опублікував відео, на якому росіяни керують дронами з "Москва-Сіті". Проте через півтори години пропагандисти видалили його з мережі.

Варто зазначити, що саме цими безпілотниками окупанти б'ють по Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Insider.

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Що відомо про російський пункт управління ударами по Україні

За даними видання, вранці 15 квітня російський телеграм-канал опублікував два пости, з яких стало зрозуміло, що в одній з веж ділового центру "Москва-Сіті" сидять оператори військових дронів. Звідти росіяни завдають ударів по Україні.

Варто зазначити, що у першому повідомленні йшлося про те, що нібито "керований з Москви ударний FPV-дрон вперше на наддалекій дистанції вразив об'єкт ЗСУ в Часовому Яру".

Тоді як у другому повідомлялося, що безпілотник, яким керували з Москви, був підготовлений до вильоту розрахунком БпЛА з бригади "Еспаньйола", що перебуває під містом Часовий Яр на Донеччині.

Окрім цього, опублікували шестихвилинне відео, де показали процес координації. Один з учасників операції після демонстрації вибуху заявив, що нібито "командир вразив у ціль", сидячи в "Москві-Сіті". Тоді як інший сказав, що завдяки дистанційному управлінню "оператор почувається в безпеці та не відчуває жодного тиску".

Російський телеграм-канал видалив відео про пункт управління ударами в "Москва-Сіті" / Скриншот The Insider

У телеграм-каналі "Еспаньйоли" повідомили, що нібито дроном керував командир бригади Станіслав Орлов. Саме він, перебуваючи в орендованих апартаментах у "Москва-Сіті", буцімто успішно вразив якусь ціль під Часовим Яром російським дроном "Овод".

У пості також зазначили, що при використанні програмно-апаратного комплексу "Орбіта" оператор може перебувати у будь-якому місті.

Зауважимо, що публікація пропагандистського телеграм-каналу викликала обурення російських блогерів. Вони почали хвилюватися через безпеку своїх військових та бідкаються, що після такого відео українці можуть запускати дрони на московські висотки та заявляти, що вони вдарили по операторах БпЛА.

До слова, раніше Повітряні сили України успішно уразили російський пункт управління в Глотово на Бєлгородщині. Варто зазначити, що цей удар суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів українських Сил оборони в Сумській та Харківській областях.