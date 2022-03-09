Російські військові на Херсонщині шукають цивільний одяг – вочевидь, щоб спробувати втекти

У Херсонській області місцеві повідомляють про те, що російські військові ходять по хатах. Та не для того, щоб "окупувати" їх, а радше навпаки.

Вони шукають цивільний одяг, щоб перевдягтися та втекти з лав окупаційної армії. Про це написали у телеграм-каналі "Докази злочинів РФ".

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Ось відео з Херсонщини, яке свідчить про подібні випадки:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Арестович: Зараз, тварюки, почнеться геть інша війна