Російські військові на Херсонщині шукають цивільний одяг – вочевидь, щоб спробувати втекти
9 березня 2022 , 22:18Читать новость на русском
У Херсонській області місцеві повідомляють про те, що російські військові ходять по хатах. Та не для того, щоб "окупувати" їх, а радше навпаки.
Вони шукають цивільний одяг, щоб перевдягтися та втекти з лав окупаційної армії. Про це написали у телеграм-каналі "Докази злочинів РФ".
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Ось відео з Херсонщини, яке свідчить про подібні випадки:
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