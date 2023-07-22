Замість ППО – "металобрухт": росіянам поставили цілу батарею небоєздатних ЗРК Тунгуска

Міністерство оборони країни-агресора поставило своїм окупаційним військам цілу батарею зенітних гарматно-ракетних комплексів Тунгуска, які виявилися "металобрухтом".

Про це розповіли в одному з підрозділів протиповітряної оборони, яким "пощастило"отримати цю техніку. Вони навіть опублікували відеоогляд, інформує 24 Канал.

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Ось наша батарея Тунгусок, 6 машин. Ось, раз машина – недієздатна. У неї з двигуном проблема. У неї завалена "д*па"… Ось моя Тунгуска, друга… Завалена на "морду"… Машина сидить на морді. Горизонт не виставляється. Ось шоста Тунгуска. За кольором видно, що з нею все погано. Вона лежить на землі. Повинна була йти на капремонт, але замість цього її відправили до нас,

– розповідає окупант.

За його словами уся техніка "пом'ята, пожована". Каже, що одна машина таки була боєздатною, "доки тралом не бахнули під час перевезення тепловізор".

Ремонтувати техніку теж немає як

Водночас він зазначив, що навіть у тієї техніки, яку доставили без значних пошкоджень, виявилися браковані комплектуючі. Тож, і її необхідно приводити до ладу, але от халепа – деталей для цього у росіян немає. Та і часу на ремонт піде "від місяця, до півроку".

Шість Тунгусок, з яких за фактом зараз недієздатна жодна. При певному ремонті можна зробити три машини. Але ремонт, відповідно – це час, як мінімум. Приблизно, від місяця, до півроку… Усі 5 Тунгусок, крім тієї, яка світла, яка труп, яку навіть не можна заводити, тому що вона тупо загориться, недієздатні,

– бідкався росіянин.

У підсумку констатував, що жодна машина у батареї небоєздатна.

Ймовірно, техніку було знято з консервації, оскільки справних ЗРК у росіян залишилося занадто мало. Адже ЗСУ активно нищать на полі бою не лише самих окупантів, а й ворожу техніку.

Станом на 22 липня знищено близько 4140 танків, 8096 БМП і 4629 артилерійських систем. Більше про актуальні втрати ворога – читайте тут.