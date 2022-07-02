На Київщині врятували собаку, якого окупанти побили та замінували

У Макарові Київської області люди врятували собаку, з якого познущалися російські військові. Тепер тварина потребує реабілітації, щоб знову відчути лапки.

Історія покаліченого Лиса

Врятованому песику дали кличку Лис. Все через забарвлення його хутра.

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Знайшли Лиса у ямі зі сміттям під Макаровим. Люди хотіли його витягти, але вчасно помітили, що собака замінований. Від смерті пса врятувало лише те, що він не міг ходити. Тварина лежала нерухомо, то ж вибухівка не здетонувала. Скільки саме часу Лис пробув у ямі – ніхто не знає.

Покаліченого собаку розмінували українські сапери, далі його передали зооорганізації.

Попри все Лис дуже довірливий, хоча і лякливий. В реабілітаційному центрі його називають "миротворець", адже коли хтось із тваринок між собою не ладнає, він завжди намагається залагодити цей конфлікт,

– розповіли волонтери.

Вони зазначили, що собака має чутливість у травмованих лапках, то ж є сподівання, що їх вдасться відновити. Однак реабілітація – тривала та коштовна. Тому зоозахисники просять допомоги в небайдужих.

Як допомогти песику

Карта "Приватбанку" – 5169330524257703,

"Монобанк" – 5375414132435719.

Зауважимо, зібрати потрібно 37 тисяч гривень.

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