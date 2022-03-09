Російські військові повтікали в ліс, залишивши техніку й записки з проханнями пробачити

Оперативне командування "Північ" повідомило про те, що російські окупанти з північного фронту розбиті. Залишки бойовиків повтікали у ліс, залишивши у вцілілій техніці записки з проханнями пробачити.

Командування повідомило, що окупанти вчергове розбиті та ховаються у лісах. деякі добровільно почали покидати техніку та писати записки із вибаченнями.

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Повний текст повідомлення:

Сили спротиву та військові частини оперативного командування "Північ" в дії. "Асвабадітелі" нашої землі знову розбиті, втратили боєздатність, морально-психологічний стан не дозволяє виконувати подальші завдання. Всі руські солдати та офіцери, які повтікали по лісах, тепер читають наші листівки як правильно здатись в полон.

Окупанти кидають техніку, тікають та вибачаються / Фото Оперативне командування "Північ"



Окупанти кидають техніку, тікають та вибачаються / Фото Оперативне командування "Північ"



Окупанти кидають техніку, тікають та вибачаються / Фото Оперативне командування "Північ"



Окупанти кидають техніку, тікають та вибачаються / Фото Оперативне командування "Північ"

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