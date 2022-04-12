Росіяни прикинулися цивільними й пішли в атаку на ЗСУ: їх знищили

На Миколаївщині російські окупанти хотіли вчинити диверсію. Вони намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців.

Втім, отримали гідну відсіч від ЗСУ. Про це ввечері 11 квітня розповіли на фейсбук-сторінці Оперативного командування "Південь".

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Окупанти зазнали втрат й втекли

Росіяни перевдяглися у цивільний одяг й на трьох автомобілях під'їхали до позицій ЗСУ на Миколаївщині. Вони видавали себе за місцевих мешканців, які евакуювалися й заблукали.

Окупанти спробували атакувати наших військових, але вже скоро їм довелося втікати з поля бою. Повернулося звідти, до слова, на 5 загарбників менше.

Інший випадок – на Київщині

На початку березня росіяни атакували Баришівку, що на Київщині. Там ворогу добряче дісталося від "чорних запорожців" й тероборони. Окупанти кинулися втікати – для цього переодяглися в цивільне й вкрали у місцевих мешканців машини. Втім, наші захисники їх наздогнали.

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