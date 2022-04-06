Російські військові продовжують тероризувати людей на Херсонщині
6 квітня 2022 , 08:15Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупанти тероризують місцеве населення на тимчасово захопленій Херсонщині. Ворог хоче відновити свою боєздатність на Південнобузькому напрямку.
Росіяни здійснюють заходи з інженерного обладнання позицій. Вони хочуть відновити свою боєздатність.
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Водночас на Таврійському напрямку, у районі населеного пункту Басань, ЗСУ зафіксували переміщення окремих підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії. Ймовірно, ворог хоче перегрупувати свої сили.
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