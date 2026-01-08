Бояться стати ціллю ЗСУ: росіяни псують власні катери на Херсонщині, – "Атеш"
- Російські солдати спеціально псують катери, щоб уникнути бою з Силами оборони в Херсонській області.
- Контррозвідка країни-агресорки підозрює саботаж через часті поломки техніки в моменти виходу на патрулювання.
Ситуація в одній з бригад відновленої Дніпровської річкової флотилії, що перебуває в підпорядкуванні Чорноморського флоту Росії, наразі вкрай напружена. Адже ворожі військові, імовірно, навмисне псують техніку, щоб уникнути бою з Силами оборони в Херсонській області.
Про таке інформують агенти "Атеш", які діють серед особового складу 92-ї бригади річкових катерів збройних сил Росії. Подробиці розповідає 24 Канал.
Що відомо про саботаж росіян на Херсонщині?
Технічні несправності на катерах окупантів виникають саме в моменти, коли судна мають вийти на патрулювання чи операції в акваторії Дніпра.
Як стверджують партизани, російська контррозвідка вже не вірить у випадковий знос обладнання й активно розшукує тих, хто сприяє поломкам двигунів та загадковим займанням електропроводки.
Командування підозрює, що екіпажі навмисно перетворюють свої судна на нерухомий металобрухт, аби не стати черговою мішенню для Сил оборони України,
– йдеться у повідомленні "Атеш".
Там також додали, що Дніпровська флотилія Росії поступово перетворюється на колекцію нерухомих плавзасобів.
Більше про діяльність руху "Атеш"
Наприкінці грудня 2025 року агенти партизани провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі ворога в районі Воронезької області Росії. Вони вивели з ладу тепловоз, який забезпечував перевезення військових вантажів і техніки саме на Куп'янський напрямок фронту.
Окрім того, агенти "Атеш" здійснили ефективну кібератаку на російський ресурс "реестрповесток.рф". Після атаки сайт став повністю недоступним для користувачів.
Ще одна операція партизанів відбулася в Брянській області, де агенти знищили електровоз, який відігравав ключову роль у перевезенні військових вантажів. Цей диверсійний акт суттєво ускладнив логістику противника та порушив стабільне постачання боєприпасів, пального й техніки на Сумський напрямок фронту.