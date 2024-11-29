"Летять зовсім не туди": окупанти скаржаться на боєприпаси, передані КНДР

Російські загарбники скаржаться на дуже погане логістичне забезпечення. Перш за все, відсутність снарядів, харчів і навіть води. Окрім того, сильні проблеми з боєприпасами, які передала Північна Корея.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни скаржаться на снаряди з Північної Кореї

Дуже нарікають на погане логістичне забезпечення ворожі підрозділи, які перебувають на передовій. Мовляв, немає теплих речей, харчів і навіть води. До речі, особливо гостро проблема в окупантів постала зі зниженням температури.

Також є інформація, що російські військовослужбовці скаржаться на складнощі в застосуванні боєприпасів, які постачаються Північною Кореєю.

Вони й летять зовсім не туди, куди потрібно. І те, що не можуть з ними добре обходитися. Тобто складнощі в застосуванні боєприпасів,

– наголосив Волошин.

До речі, окупанти вже далеко не вперше скаржаться на снаряди північнокорейського виробництва. Так, у січні росЗМІ повідомляли, що загарбники дуже нарікають на якість цих боєприпасів.