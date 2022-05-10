Російські військові відмовляються підкорятися наказам щодо наступу на Донбас, – ЗМІ

Російські війська та офіцери середньої ланки різних рівнів, аж до рівня батальйону, відмовляються виконувати накази щодо наступу на Донбас,

Російські військові деморалізовані

З посиланням на високопоставленого представника Міноборони CNN пише, що російські війська мали великі проблеми з моральним духом з першого ж дня війни.

Увага Росія може анексувати Донецьку та Луганську області, – Держдеп США

Ці офіцери або відмовилися підкорятися наказам, або не підкоряються їм з тією самою швидкістю, з якою можна очікувати від офіцера,

– йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, проблеми морального духу є лише однією з численних проблем, які мають російські військові у цій війні.

Адже російські окупанти мають також проблеми з логістикою, які сповільнюють їх просування.

Яка ситуація на Донбасі

Майже на всіх напрямках ворог перегруповує війська й намагається наступати, втім здебільшого не має жодного успіху. Зокрема, окупанти хочуть взяти під контроль території Донецької та Луганської областей.

Найбільшу активність росіян наразі фіксують на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за населений пункт Рубіжне.

До 9 травня вийти на адмінмежі Донеччини та Луганщини окупантам не вдалось, як це обіцяв Путіну начальник генштабу Росії Валерій Герасимов.

У НАТО вважають, наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, оскільки українські війська вправно обороняються. Однак, уже найближчим часом може статись загострення.

Також США побоюються, що Росія може анексувати Донецьку та Луганську області та провести там фіктивний референдум десь у середині травня.

Водночас ввечері 9 травня президент США підписав закон про ленд-ліз для України. Цей історичний момент може змінити хід історії та ситуацію на фронті, зокрема. Враховуючи поганий моральний стан противника, величезні втрати та навпаки високу бойову готовність України наразі – у нас є усі шанси не втратити Донбас.

До теми – Британія пояснила, чого вмирає військове керівництво РФ в Україні: дивіться відео