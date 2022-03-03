Російські військові використовують медичні машини для перевезення боєприпасів

Росія продовжує показувати свою цинічність, ницість та нездатність вести бої за законами воєнного часу. Російські орки вже прикривались жінками та дітьми. Цього ж разу – використали авто швидкої.

До вже й так великої кількості воєнних злочинів, які вчинили окупанти – долучився ще один. За нього, як і за всі держава-агресорка незабаром буде відповідати.

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Черговий цинізм ворога

"ЗС Росії використовують медичні машини для перевезення боєприпасів. Це воєнний злочин, за який вони скоро будуть відповідати!", – мовиться в повідомленні.

У відео зазначається, що росіяни покидають своїх поранених та вбитих. Втім наповнюють санітарні машини боєприпасами.

Окупанти цинічно прикриваються медичними машинами, щоб доставити боєприпаси: дивіться відео





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