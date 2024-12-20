"Як зомбі-апокаліпсис": росіяни вживають наркотики й постійно штурмують

Російські загарбники зазнають величезних втрат на полі бою. Окупанти щодня гинуть сотнями. Навіть попри це й жахливі поранення, з небоєздатними підрозділами постійно проводять штурмові дії. Ворог використовує наркотики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Отченаша – командира екіпажу БпЛА 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" – в ефірі телемарафону.

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Російські військові вживають наркотики

Андрій Отченаш наголосив, окупанти використовують наркотики. Зазначив, це великий мінус для нас.

Ми бачимо, що військовослужбовці Росії з абсолютно жахливими пораненнями, з небоєздатними підрозділами все одно продовжують бойові дії. Кожного дня відбувається по декілька штурмів,

– підкреслив захисник.

Розповів, крайні 10 днів був на завданні, буквально 24/7 штурмові дії агресора або на напрямки бригади "Рубіж", або на напрямки побратимів із суміжних підрозділів.

Вони просто не зупиняються. Йдуть, вмирають. Якщо один військовослужбовець Росії заходить на позицію, яка йому потрібна, він намагається там накопичитися. І так вони готові реально вбити своїх 40 солдатів, щоб накопичилось 4 – 5 окупантів на якійсь певній точці,

– зауважив Отченаш.

Додав, звідти окупанти знову намагаються штурмувати. Український захисник зазначив, навіть важко уявити, що може бути мотивацією для російських військових.

У нас були ситуації, коли окупанту просто-таки посікло ноги повністю, – він іде, а за ним тече кров. Він все одно не зупиняється, а продовжує свій рух. Для мене це інколи виглядає як зомбі-апокаліпсис. Тобто вони вмирають пачками, просто реально десятками, сотнями вдень. І це настільки не раціонально,

– наголосив командир екіпажу БпЛА.

Український військовий зауважив, інколи це лякає. Відчуття, наче російських солдатів виготовляють "десь у якійсь бройлерній". Адже так хаотично й нелогічно ставитися до життя своїх військових, як ставляться російські офіцери, – це нонсенс.