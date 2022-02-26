Російські військові зайняли територію колишнього аеропорту "Бердянськ"
26 лютого 2022 , 18:28Читать новость на русском
Джерело:Бердянська міська рада
Військові агресора захопили колишній аеропорт у Бердянську. Зараз там перебувають ворожа техніка та бійці.
Російські окупанти не заходили через основні в'їзди до міста. Тому об'єкти інфраструктури та житлові будинки не постраждали.
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Скоро стемніє, ми увімкнемо освітлення у місті. Життєдіяльність Бердянська та основних служб підтримується. В місті працює поліція, в повному складі,
– розповів виконувач обов'язки мера міста Олександр Свідло.
Він додав, що для підтримання порядку в Бердянську сформували дружини з активних мешканців. Чиновник закликав бердянців долучатися до цього руху.
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