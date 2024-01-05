Катують полонених і створюють фейки: у мережі опублікували імена окупантів зі штабу "Дніпро"

Росіяни постійно вдаються до різних ІПСО й мають для цього цілі військові підрозділи "інформаційного протиборства". Розслідувачам вдалося встановити імена офіцерів, які нині воюють на лівобережжі Херсонщини та причетні до воєнних злочинів.

Встановити особи російських загарбників вдалося завдяки документам зі штабу окупаційних військ "Дніпро". Їх отримали хакери-активісти "Кібер Спротив".

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Злочинці зі штабу "Дніпро"

У розслідуванні мовиться про військових 2 батальйону 28 полку, який воює на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Простіше цих окупантів називають штабом "Дніпро". Вони вдаються до створення різних ІПСО, деморалізації противника, аби він здавався в полон тощо. Однак скоюють вони й інші злочини.

Роман Усошин – командир штабу "Дніпро". Він народився у сім'ї військового й здобув освіту за спеціальністю "організація і технології захисту інформації". Після 2014 року Усошин почав знову служити у збройних силах Росії, а після повномасштабного вторгнення Росії долучився до так званої "сво". Відомо, що станом на жовтень 2023 року окупант командував оперативною групою "інформаційного протиборства" – зокрема він організовував зйомки постановочних сюжетів на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Окрім того, Усошин також причетний до тортур українських військовополонених і мирних громадян з метою добути від них "потрібну інформацію", а також змусити брати участь у пропагандистських сюжетах. Окрім того, він також є адміністратором низки російських пропагандистських телеграм-каналів.



Воєнний злочинець Роман Усошин / Фото Evocation

Юрій Калінін – старший офіцер, член штабу "Дніпро". Він здобув освіту у Військовому університеті Росії, після чого брав участь у парадах на Красній площі, а 2021 році – його відправили до окупованого Криму. Він бере участь у повномасштабній війні від 24 лютого 2022 року. Він був у бригаді, яка захоплювала Херсон й планувала йти на Миколаїв. Однак, після розгрому, окупант повернувся на лівобережжя Дніпра. Він, як і Усошин, причетний до створення пропагандистських відео та катування українців.



Воєнний злочинець Юрій Калінін / Фото Evocation

Дмітрій Чусовітін – офіцер "Дніпра". Він здобув освіту військового й усе своє життя присвятив лише цій сфері. Як і його "колеги", Чусовітін причетний до тортур українських військовополонених і мирних жителів на тимчасово окупованій Херсонщині.



Воєнний злочинець Дмітрій Чусовітін / Фото Evocation

Андрій Гурін та Нікіта Дорогов – офіцери того ж штабу "Дніпро". Усі разом ці воєнні злочинці створили величезну мережу пропагандистських ресурсів, яка займається прославлянням окупантів з 18 загальновійськової армії Росії.



Воєнний злочинець Андрій Гурін / Фото Evocation



Воєнний злочинець Нікіта Дорогов/ Фото Evocation