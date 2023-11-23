Пушкіна їм точно не читають, – Юсов про "роззомбування" російських полонених

Наші військові не лише ліквідовують ворогів, а й беруть їх у полон. І тими, кому пощастило потрапити до полону, займаються. Зокрема, працюють над їхнім "роззомбуванням".

Детальніше про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. Він зауважив, що багато російських полонених охочі до нових знань.

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В Україні займаються "роззомбуванням"

Ну, Пушкіна їм там точно не читають, і Лермонтова. Але що стосується перевиховання, питання не в повторенні шкільної програми. Але питання роззомбування людей, які є вражені російською пропагандою, звичайно, у цьому напрямку ведеться робота,

– наголошує Юсов.

Він додав, що це роблять задля того, щоб у військовополонених було об'єктивне сприйняття справжніх причин геноцидної війни. Їм пояснюють, хто винен у повномасштабному вторгненні. Також демонструють, яких страшних злочинів російські злочинці наробили. За словами Юсова, вони повинні знати інформацію про це.

Відтак, такого роду інформацію до російських військовополонених доводять. Причому роблять це у добровільному режимі. Юсов зазначив, що багато окупантів "з великою цікавістю для себе відкривають багато речей, прописних істин". Тих, які з дитинства зрозумілі для українця або будь-якого європейця. Натомість з російськими загарбниками не так. Тож, "їх теж треба просвітлювати".

Також Андрій Юсов розповів, де розміщуватимуть військовополонених окупантів. За його словами, буде ще один великий табір.

В Україні буде ще один табір для військовополонених

Представник ГУР МО наголосив, що потреба у створенні нового табору для утримання російських військовополонених була давно. Він додав, що наразі над цим ведеться робота. Планують, що це будуть нові місця, які найближчим часом побудують.

Це буде інше місце, але так не будемо додавати якоїсь конкретики. Буде ще один великий табір,

– пояснив представник ГУР.

За словами Юсова, всі ці місця утримання створюються, будуються та функціонують згідно з міжнародним правом і Женевськими конвенціями. До них також мають доступ представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста. В цій ситуації, наголосив він, Україна – не Росія.