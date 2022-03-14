В уряді Великої Британії опублікували останні новини розвідки щодо ситуації в Україні за 13 березня 2022 року. Серед іншого мовиться і про блокування морської торгівлі у Чорному морі.

За даними британської розвідки, станом на цей день російські військові кораблі заблокували морські торгівельні шляхи для українських суден. Ба більше – вони атакують ракетами українські міста.

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Окупанти блокують Чорне море для України

Британська розвідка опублікувала 13 березня важливу інформацію щодо ситуації навколо України 13 березня та щодо дій російських окупантів. А саме:

Російські військово-морські сили встановили віддалену блокаду чорноморського узбережжя України.

У такий спосіб росіяни фактично ізолювали Україну від міжнародної морської торгівлі.

Крім цього, російський флот продовжує завдавати ракетних ударів по цілях на всій території України.

У Великій Британії також застерегли, що Росія вже здійснила одну висадку десанту в Азовському морі, а тепер може розраховувати на повторення таких операцій у найближчі тижні.

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