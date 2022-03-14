Російські ВМС відрізали Україну від міжнародної морської торгівлі, – міноборони Британії
Джерело:твітер міноборони Британії
В уряді Великої Британії опублікували останні новини розвідки щодо ситуації в Україні за 13 березня 2022 року. Серед іншого мовиться і про блокування морської торгівлі у Чорному морі.
За даними британської розвідки, станом на цей день російські військові кораблі заблокували морські торгівельні шляхи для українських суден. Ба більше – вони атакують ракетами українські міста.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни
Окупанти блокують Чорне море для України
Британська розвідка опублікувала 13 березня важливу інформацію щодо ситуації навколо України 13 березня та щодо дій російських окупантів. А саме:
- Російські військово-морські сили встановили віддалену блокаду чорноморського узбережжя України.
- У такий спосіб росіяни фактично ізолювали Україну від міжнародної морської торгівлі.
- Крім цього, російський флот продовжує завдавати ракетних ударів по цілях на всій території України.
У Великій Британії також застерегли, що Росія вже здійснила одну висадку десанту в Азовському морі, а тепер може розраховувати на повторення таких операцій у найближчі тижні.
Тим часом у Росії спробували протестувати: показове відео, як там затримували навіть за "два слова"