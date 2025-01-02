Росія залучила до війни проти України до 180 тисяч в'язнів, — Служба зовнішньої розвідки

Росія продовжує збільшувати чисельність своєї армії. Станом на листопад 2024 року до війни проти України там залучили від 140 до 180 тисяч ув'язнених, які відбували покарання у російських тюрмах.

Ба більше, у Росії вже скасовано одноразову грошову виплату ув’язненим, які укладають контракт із міноборони для участі у війні проти України. У такий спосіб Кремль хоче зекономити кошти, повідомляють у Службі зовнішньої розвідки України, передає 24 Канал.

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У російських тюрмах тепер менше в'язнів

Станом на 2024 рік у російських місцях позбавлення волі утримувалося від 300 до 350 тисяч осіб, що вдвічі менше, ніж у 2014 році. Основною причиною такого скорочення стала російсько-українська війна.

Законодавче скасування одноразової виплати є свідченням поглиблення кризових явищ в економіці Росії та дефіциту фінансових ресурсів,

– повідомили в СЗР.

До цього ув’язнені отримували одноразову виплату за контракт у розмірі 1718 доларів США, яка в липні 2024 року була збільшена до 3524 доларів.

Водночас в'язні та їхні сім'ї позбавлені виплат і пільг, доступних учасникам інших добровольчих формувань Росії. До того ж їхня зарплата вдвічі або навіть вчетверо нижча, ніж у решти російських військових.

До слова, нещодавно генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю розповів, що наразі російська армія нараховує понад два мільйони осіб. За 2024 рік прийнято на службу близько 400 тисяч військових, включно з 65 тисячами колишніх в'язнів. Зараз ворог працює над створенням двох мотострілецьких дивізій.