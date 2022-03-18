Російські загарбники не дозволили провезти гумдопомогу до міста Ізюма

Окупанти не дозволили нам провести гуманітарну допомогу по визначених "зелених коридорах", зокрема до міста Ізюм.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Сьогодні в області було погоджено два "зелені коридори" – місто Ізюм та Вовчанськ. Проте через ворога в один із напрямів не вдалось провезти гуманітарну допомогу.

Ми вирішили зробити в населених пунктах поблизу міст логістичні центри, далі – доставляти найнеобхідніше жителям за допомогою волонтерів,

– сказав Синєгубов.

Він повідомив, що військова адміністрація Харківщини працює у повному складі, щоб забезпечити життєдіяльність області та критичної інфраструктури.

Черговий раз дякую всім, хто попри обстріли забезпечує громади найнеобхіднішим. Ви – Герої,

– сказав очільник області.

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