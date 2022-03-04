Росіяни давно планували напад на Україну. Тож для свого ударного угруповання зібрали певну кількість крилатих ракет Калібр.

Українські міста вже зазнали руйнувань від цієї зброї. А проте, як кажуть у Генштабі ЗСУ, окупанти вже майже вичерпали запас своїх Калібрів.

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Росіяни майже вичерпали свої Калібри

Для здійснення ракетних ударів по об’єктах на території України російські загарбники, як запевнили у Генеральному штабі Збройних сил, використали майже весь боєзапас ракет комплексу Калібр, які вони зібрали для нападу на нашу державу. А проте зараз вони намагаються поповнити свої запаси.

Упродовж доби ворог, як не старався, не досяг суттєвих успіхів у просуванні вперед. Тож наразі зосередив зусилля на інженерному обладнанні своїх позицій.

Простими словами, спробує окопатися у нашій землі. Що ж, там їх і поховаємо.

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