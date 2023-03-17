Санаторії як концентраційні табори: Гуменюк розповіла про життя цивільних в окупації

Російські загарбники депортують місцеве населення Херсонської області, розміщуючи їх у санаторіях, пансіонатах та базах відпочинку, які не використовуються за призначенням внаслідок неспроможності російської влади навести лад у себе в країні. Розв'язавши нікому непотрібну війну, Росія зруйнували долі тисяч людей, позбавивши їх домівок та щасливого життя.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, окупанти переміщують дуже багато місцевого населення, користуючись тим, що Південь – це курортний регіон.

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Місцеве населення як живий щит

Наталія Гуменюк розповіла, що російські загарбники під час своїх втеч від ЗСУ тягнуть за собою місцеве населення, щоб використовувати його як живий щит. Вони заселяють цивільних у бази відпочинку та санаторії, але самі також базуються в них.

"На верхніх поверхах вони розташовують цивільних, а на нижніх базують свої пункти управління, розташовуючи по території військову техніку", – сказала Наталя Гуменюк.

Окупанти обстрілюють правобережжя Херсонщини

Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня зазначила, що за останню добу росіяни вдавались до обстрілів правого берега Херсонської області та обстрілів з території Кінбурнської коси. Внаслідок цих обстрілів є руйнування понад 10 будинків та поранено 1 цивільну людину.

Це свідчить про те, що обстріли – килимові, не абсолютно не вибіркові, не пов'язані з атаками на військові об'єкти, а просто є актом тероризму, тому що обстрілюється сам Херсон та прилеглі населені пункти,

– зазначила Гуменюк.

ЗСУ продовжують бойову роботу та намагаються відбити територію, яка використовується ворогом для розташування артилерійських установок та РСЗВ, щоб відтиснути їх якомога глибше, щоб полегшити мешканцям правого берега життя.

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За словами Наталі Гуменюк, це непроста робота, бо рашисти ховаються за місцевим населенням лівого берега та продовжують їх тероризувати обстрілам, а потім в пропагандистських заявляють, що це вчинили ЗСУ.

Попри, Наталя Гуменюк зазначила, що люди, які перебувають в окупованій частині Херсонщини розуміють, що відбувається та надають матеріали, щоб українські медіа висвітлювали всю сутність злочинів окупаційних військ.

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