Російські ЗМІ опублікували буцімто український план "10 кроків" для миру на Донбасі

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна створила план із 10 кроків для припинення війни на Донбасі. У російських ЗМІ опублікували буцімто той самий документ, про який говорив глава держави.

Перші пункти опублікованих нібито запропонованих українською стороною кроків стосувалися засідання Тристоронньої контактної групи. Ще кілька – зустрічі президентів України та Росії.

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Про що йде мова в опублікованих в Росії "кроках"

Згідно з тим, що опублікували в російських ЗМІ, то в перших пунктах йдеться про засідання Тристоронньої контактної групи 8 – 9 грудня. Їх нібито російська влада отримала ще до офіційного анонсу.

"Крок 1". На засіданні ТКГ 8 – 9 грудня українська сторона зробить все можливе для досягнення припинення вогню з 00:00 10 грудня і повернення до "Заходів для посилення режиму припинення вогню".

"Крок 2". На засіданні ТКГ українська сторона докладе максимум зусиль для відкриття контрольно-пропускних пунктів "Золоте" і "Щастя" та повторне відкриття усіх КПВВ.

"Крок 3". На засіданні ТКГ українська делегація представить список усіх полонених та робитиме все можливе для здійснення обміну до кінця 2021 року.

До цього пункту в російських ЗМІ додали, що Україна нібито зобов'язалася завершити процесуальне очищення щодо тих, кого обміняли в 2019 та 2020 роках.

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"Крок 4". Україна буцімто готова до перегляду закону про особливий статус окупованих територій Донбасу з імплементацією "формули Штайнмаєра".

"Крок 5". На засіданні ТКГ 8 – 9 грудня українська сторона порушить питання безпеки та допуску спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі.

Переговори президентів України та Росії

"Крок 6". Проведення телефонних переговорів між президентами України та Росії, після ких обидві сторони нібито повинні заявити про деескалацію, підтримку режиму припинення вогню та анонсувати обмін полоненими.

"Крок 7". Підготовка та погодження порядку денного та підсумкових документів у рамках підготовки зустрічі президента України та президента Росії.

"Крок 8". Проведення зустрічі президентів України та Росії.

"Крок 9". Проведення зустрічі у нормандському форматі.

"Крок 10". Погодження законів які нібито стосуються амністії, імплементації формули Штайнмаєра, децентралізації на окупованих територіях, про вільну економічну зону та особливостях проведення виборів в ОРДЛО.

Жодних підтверджень справжності цього списку немає.

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Президент України Володимир Зеленський анонсував список 10 кроків для припинення війни на Донбасі під час саміту "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави". За словами глави держави, у цих пунктах йде мова й про активну участь США, Німеччини та Франції у питанні війни між Україною та Росією.