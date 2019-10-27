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      Російські снайпери на Донбасі, вантажівка з трупами та заселення Криму росіянами – відео тижня

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      Відео тижня
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Російські снайпери заїхали на Донбас для навчання по живих мішенях

      Російські навчання, ціною в життя українців. На окупований Донбас заїхали групи снайперів з Росії відпрацьовувати навички. Точково обстрілюють всю лінію фронту: біля Мар'їнки, Авдіївки та Красногорівки. Кулі снайперів обірвали життя трьох військовослужбовців. В районі Мар'їнки 15 жовтня загинула Ярослава Ніконенко. У цей же день біля Авдіївки снайпер поцілив у Юрія Громовича. 22 жовтня на позиції неподалік Красногорівки від кулі загинув Віталій Носкевич.

      Російські снайпери на українському Донбасі: дивіться відео

      Вантажівка повна трупів в Англії

      Невеличке британське місто Грейс, що розташоване лише за кількадесят кілометрів від Лондона, сколихнула моторошна новина. 39 тіл знайшли у вантажівці, що прибула до Великої Британії поромом. Скоріш за все, вона прибула з Болгарії. Є версія, що всі ці люди просто не пережили мандрівки. За попередньою інформацією, у вантажівці, яка стояла припаркованою у промисловому районі, знайшли тіла 38 дорослих та 1 дитини. Хто ці люди – невідомо.

      Вантажівку повну трупів знайшли в Англії, серед них дитина: дивіться відео


      Росія масово заселяє Крим росіянами: якими можуть бути наслідки

      Росія звозить до окупованого Криму десятки тисяч росіян. За останні 5 років там вже осіло майже 150 тисяч, і більша частина – це військові. Таким чином Кремль намагається заселити анексовану територію потрібними йому людьми. Дмитро Євчин журналіст та ведучий проєкту "Крим.Реалії" сказав про власну статистику. За його спостереженням, з 20 опитаних людей на півострові, кожен 5-й – переїхав з Росії. Більшість з них – росіяни з Уфи, Челябінська та інших міст РФ.

      Росіяни масово заселяють Крим: дивіться відео


      Переатестація для ГПУ: що викликало обурення у прокурорів

      До 15 жовтня всі охочі прокурори колишньої Генпрокуратури мали написати заяву про переведення до нового Офісу генерального прокурора. На черзі їх переатестація. Таке випробування на профпридатність проводитиметься у три етапи: знання законодавства, перевірка загальних здібностей та співбесіда з комісією, аби підтвердити доброчесність.

      Переатистація колишніх прокурорів: дивіться відео

       

      Збройний напад на активістку у Запоріжжі

      У Запоріжжі нападник ножем вдарив керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову. Через поранення активістка потрапила до реанімації. Після проведення невідкладних оперативних дій правоохоронцям вдалося знайти і затримати нападника.

      Напад на активісту у під'їзді: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Велика Британія Відео тижня
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