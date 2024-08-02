Морпіхи знищили штурмову групу ворожих десантників під Вовчанськом

Миколаївські морпіхи показали, як знищують російських окупантів у їхніх же норах. Військові відпрацювали по російській штурмовій групі під Вовчанськом Харківської області.

У так званий день "ведеве" у росіян 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показала, які насправді "успіхи" росіян на українській землі.

Дивіться також Росія окупувала село на Покровському напрямку: карта бойових дій 2 серпня

Як ЗСУ потужно знищили ворога під Вовчанськом

Розвідники та воїни чорного батальйону миколаївських морпіхів зустрічають "спєцов" гранатами, після чого окупанти пораненими відходять до своїх нор, де їх гостинно чекали ударні дрони Білинківців,

– розповіли військові.

Українські морпіхи показали потужні кадри, як вони ліквідували штурмову групу російських десантників 83 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади під Вовчанськом.



Як наші морпіхи ліквідували російських штурмовиків: дивіться відео

(Важливо! Не радимо дивитись чутливим людям)

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 2 серпня повідомляв, що на Харківщині бої відбувались в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе. Загалом на тому напрямку відбулось 5 бойових зіткнень.