Загинуло багато росіян, бо їхні командири збрехали про взяття кількох сіл на Донеччині, – ЗМІ

У країні-агресорці заарештували 4 російських командирів. Ті подали міноборони хибний звіт, у якому йшлося про взяття кількох сіл на Донеччині, хоча це на практиці не відповідало дійсності.

Так, командувача та начальника штабу 3-ї загальновійськової Лугансько-Сєвєродонецької армії, а також командирів 6-ї, 7-ї та 123-ї бригад збройних сил Росії зняли з посад і заарештували за неправдиву доповідь про захоплення Серебрянки, Григорівки, Білогорівки та Верхньокам'янського на Донеччині, передає 24 Канал із посиланням на видання "Важные истории".

Дивіться також Точно не МБР: у США переконані, що Росія вдарила по Дніпру "експериментальною ракетою"

Російські командири "взяли села" у кредит

Як пишуть російські телеграм-канали, пов'язані із окупаційною армією, високе начальство несподівано вирішило навідатися до так би мовити вже "взятої" Білогорівки, яка мала б бути уже глибоким російським тилом, оскільки сусідні Григорівка і Серебрянка також нібито захоплені.

Тоді і розкрилися масштаби обману. Хибну інформацію поширювали не лише в доповідях — на захоплені позиції запрошували кореспондентів, які брали інтерв'ю у бійців, а інформацією про "взяття" ділилися деякі Z-канали.

Для того, щоб все ж таки доповісти про справжнє просування, командири 6-ї, 7-ї та 123-ї бригад відправляли підлеглих на численні штурми. За даними так званого "воєнкора" Олексія Суконкіна, це призвело до "великої кількості втрат в особовому складі".

Зверніть увагу! Як пишуть пабліки, лише за 10 днів боїв за Білогорівку загинули 1410 російських солдатів, з початку штурмів на Сіверському напрямку Росія втратила понад 15 тисяч людей.

Пропагандисти плачуться, що це є системною проблемою. Так, під час наступу у Курській області російські військові у такий спосіб оголосили про взяття населених пунктів, над якими не встановили контроль. Це спричинило масові втрати.

До слова, відповідно до карти DeepState, Білогорівка, Верхньокам'янське, Григорівка і Серебрянка лишаються під контролем України.