У російських магазинах замість відсутніх товарів на прилавках почали ставити воду

У Росії починають "боротьбу" з порожнечею на полицях. Замість відсутніх товарів на прилавках ставлять воду.

А на полицях, де було м'ясо, ставлять вино та соуси. Про це повідомив російський блогер, який опублікував відповідні фото.

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Вода та соуси замість відсутніх продуктів

Багато супермаркетів Росії отримали розпорядження про термінову "боротьбу" з порожнечею на полицях. Замість відсутніх товарів ставлять воду, адже це – єдине, з чим у країні немає дефіциту.

У П'ятірочки спеціально завезли палети з водою, щоб ставити їх на місце, де має бути цукор, якщо його немає,

– пишуть в росгрупі.



Вода замість відсутніх продуктів / Фото з російського блогера

Замість м'яса напої "відповідніші" – соуси і вино. У деяких точках вже почали розбирати стелажі, щоб не лякати покупців порожнечами.



Соуси на полицях з м'ясом / Фото російського блогера



Вино серед м'яса / Фото російського блогера

Окремі дефіцитні прилавки сказали ставити в "парканчик", щоб вони хоч трохи мали вигляд заповнених.

Цінники – теж дефіцит

Тим часом ціни на продукти в російських супермаркетах можна дізнатися лише на касі. Адже вартість паперу, на якому їх друкують, вочевидь, не надто приємна.

"Якщо він (папір – 24 канал) коштує 1500 рублів – це дуже неприємно. Якщо його взагалі немає в продажу, то навіщо взагалі потрібні ці цінники", – обурюються росіяни.



Ціни можна дізнатися лише на касі / Фото з російського телеграм-каналу

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