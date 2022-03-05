У російських олігархів в Італії вилучили вілли та яхти на мільйони доларів
Джерело:CNN
В Італії у російських олігархів вилучили вілли, будинки та яхти на суму понад 150 мільйонів доларів. Італійська фінансова поліція конфіскувала їх у 5 росіян.
Зокрема, наказ про заморожування активів виконали щодо путінського пропагандиста Володимира Соловйова. Вилучили його нерухомість у провінції Комо вартістю приблизно 8 мільйонів євро (8,7 мільйона доларів).
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Також вилучили майно Олексія Мордашова – яхту Lady M, розташовану в порту Імперія, вартістю приблизно 71 мільйон доларів.
Така ж доля "спіткала" і олігарха Геннадія Тимченка, точніше, його яхту "Лена", розташовану в порту Сан-Ремо. Вартість судна – приблизно 55 мільйонів доларів. Також вилучили:
- нерухомості в Гольфо-дель-Певеро в Арзакені Алішера Усманова, вартість яких – приблизно 18 мільйонів доларів;
- віллу XVII століття "Вілла Лаццарескі" Олега Савченка, розташовану в провінції Лукка, і вартістю приблизно 3,3 мільйона доларів.
Відповідні обмежувальні заходи запровадили після того, як Рада ЄС ввела санкції проти кількох осіб і організацій через війну Росії проти України.
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