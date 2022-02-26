Російських пропагандистів Кремля масово DDоSять по всьому світу
26 лютого 2022 , 18:22Читать новость на русском
Російських пропагандистів масово DDоSять у різних країнах світу. Масово блокують веб-ресурси загарбників, зокрема, у Чехії.
Чеська влада розпочала кампанію з інформаційної боротьби проти Росії в інтернеті. Раніше там вже заблокували 8 прокремлівських сайтів.
Читайте також "Ми вирішили провести операцію спеціально для вас" – хакери Anonymous звернулися до Путіна
Тепер чеський національний центр кібероперацій просить розширити список заблокованих сайтів, туди має увійти видання Sputnik. Водночас російські ЗМІ повідомляють, що міжнародна та чеська версії сайту "РИА Новости" піддаються масованій DDоS-атаці.
- Раніше група хакерів Anonymous зламала сайт міноборони Росії. Злили базу даних з номерами, е-майлами та іменами працівників відомства держави-агресорки.
- Ба більше, у роботі чотирьох російських банків стався збій. Найбільше страждає російський "ВТБ банк". Про це повідомляє ресурс Downdetector.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.