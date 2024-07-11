Зраду відставити: звідки у російських ракет західні чипи

Майже після кожного прильоту ракет починають писати, що там знайшли західні компоненти. Це подається чи як сенсація, чи як зрада, бо Захід, мовляв, підтримує Росію. Це ж нонсенс.

Пояснення – дуже просте

Чому там знаходять західні компоненти? Ну бо російських компонентів просто не існує.

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Якщо ви розберете російське авто, то там будуть західні компоненти. Якщо ви розберете будь-яку техніку, на якій буде штамп "виготовлено в Росії", то там будуть західні компоненти.

Бо російських просто не існує. З російського у Росії тільки нафта і газ, та і і дісталась їм від динозаврів. Саме їх вони і міняють на все решту.

Чи означає, що західні держави однаково підтримують Україну і Росію. Та ж ні, це нонсенс. Захід підтримує Україну. А Росія за гроші через посередників купує чипи, які потім вставляє у свої ракети. Відчуйте різницю. Чи є десь рішення західного уряду "продати Росії компоненти для ракет"? Так ні ж. Просто одна фірма посередник з Хорватії купує звичайний товар, де є ці чипи, а вони є скрізь, і продає фірмі з Дубаю, яка продає фірмі з Таїланду, а потім це все завозиться якоюсь ФСБшною конторою в Росію.

Чи можна це зупинити? Ні, бо це масовий величезний ринок. Ви не відстежите цього в жодному разі. Постфактум, так. Але попередити такі угоди просто неможливо.

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Ідеального світу не існує

Чи означає це, що санкції не працюють? Ні. Це означає просто, що ідеальних санкцій не існує. Як і не існує ідеального світу. У нашому світі є жадібність окремих підприємців, є корисні ідіоти Кремля і є Туреччина і Китай, через які в Росію ганяють паралельний імпорт.

Досить вже ставати одним із кремлівських корисних ідіотів і сіяти в Україні ненависть до Заходу, завдяки якому ми тримаємось, чиїми грошима платимо пенсію і чиєю зброєю воюємо.

І так, в будь-якій новій ракеті, що рано чи пізно прорве наше ППО, будуть західні чипи. Досить робити з цього новини.