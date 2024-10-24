"Обнулили" свої ж: російських окупантів розстріляли після скарг на командирів

Командування російської окупаційної армії ліквідувало своїх солдатів через те, що ті відмовлялися виконувати накази і критикували начальство.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.

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Z-блогер Максим Калашніков повідомив, що російських військових, які записали звернення зі скаргами на своє командування і стверджували, що їх хочуть "обнулити", у результаті все ж таки "обнулили" їх же командири,

– зазначив журналіст.

При цьому, у живих залишився один окупант. Як ідеться у повідомленні, його посадили в яму.

"Не втомлююся дивуватись, як після всього цього вони продовжують воювати за таких командирів", – додав Казанський.

Сам Калашніков пише, що наказ про "обнулення" віддавав командир 67 дивізії.



Російські командири розстріляли окупантів / Скриншот з тг-каналу Калашникова