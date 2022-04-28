У російських танків є суттєвий недолік у конструкції і Захід добре про нього знає, – CNN

Танки, які Росія відправила на війну в Україну, мають суттєві недоліки. Західні військові знали про дефект у конструкції ще з часів війни у Перській затоці.

Що не так з російськими танками

Проблема пов'язана з тим, як зберігаються боєприпаси танків. На відміну від сучасних західних танків, російські мають кілька снарядів у своїх вежах.

Читайте також В Україні є надлишок особового складу при нестачі зброї та техніки, – Арестович

За даними американського видання, це робить їх дуже вразливими, оскільки навіть непрямий удар може викликати ланцюгову реакцію. Тоді вибухне весь їхній запас боєприпасів. Водночас ударна хвиля може підірвати башту танка.

Те, що ми спостерігаємо з російськими танками, є недоліком конструкції. Будь-який вдалий удар швидко запалює боєприпаси, викликаючи потужний вибух, і башта буквально зривається,

– сказав фахівець Центру нової американської безпеки Сем Бендет.

Водночас екіпаж танка – 2 бійців у башті та 1 за кермом – може загинути. Для того, щоб врятуватися, у них є секунда.

Цей дефект привернув увагу західних військових ще кілька десятиліть тому – під час війни у Перській затоці. Тоді вони побачили, що всі башти російських танків були збиті протитанковими ракетами.

Російська техніка як "мобільна труна"

Такий дефект є у майже всієї бронетехніки, яку використовує Росія в Україні.

Бойова машина піхоти БМД-4 є "мобільною труною", яку просто знищити під час попадання ракети;

Т-90 та Т-72 модернізовані, але система завантаження ракет залишилася подібною. Тому танки такі ж вразливі;

Т-80 також має схожу систему заряджання ракет.

Бендет зауважив, що у такій комплектації є одна перевага й саме тому, Росія її використала. Мовиться про заощадження простору. Адже так танк має менший розмір, а відповідно у нього важче влучити.

До речі, Бендет вважає, що в Україні Росія вже позбулася 580 танків.

Це може вас зацікавити – біля будинку у Харкові знайшли 24 міни: відео