Російських військ вистачить лише для першого удару, – експерт про можливий наступ на Україну

Росія стягує до кордону з Україною рекордну кількість бойової техніки та живої сили нібито для навчань. Однак через регулярні обстріли бойовиками на Донбасі Україна припускає, що може відбутись повномасштабний наступ.

Військовий експерт Олег Жданов запевнив, що якби Росія навіть планувала наступати – військ їй вистачить лише на перший удар. За його словами, далі Кремль не знатиме, що робити.

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Навіть ті війська, які нагнали на Кубань, в Білорусь, зараз перекидають там мотострілецьку девізію російських збройних сил – цього достатньо тільки для першого удару і все. Другого ешелону нема, резерву нема, що далі робити?

– сказав експерт.

Водночас експредставник України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний зауважив, що ці російські війська навчають ударяти в західному напрямку.

"Навчання бронетанкових частин долати лісисто-болотисту місцевість, застосування військово-повітряних сил, десантно-штурмових бригад і так далі. Це не війська, які задіюють під час захисту, це наступальні війська", – наголосив Безсмертний.

Чи готові до наступу Росії українські війська

За останні 7 років українська розвідка та оборона відчутно зросла і готувалася до можливих сценаріїв атаки з боку Росії, Криму та Білорусі.

За словами ексміністра оборони Андрія Загороднюка, локальні наступи точно не можуть бути неочікуваними.

Ми точно знаємо, що відбувається і де. Звичайно, ми маємо сили і засоби для того, щоб їх зупинити. Для того, щоб вони не могли пройти,

– сказав Загороднюк.

Утім такі обстріли з боку Росії використовують для психологічного тиску на супротивника, а на міжнародній шахівниці Україна є однією головних точок протистояння Росії і цивілізованого світу.

Військові експерти вважають, що реальна повномасштабна воєнна кампанія – дуже сумнівна. Утім прогнозують збільшення кількості обстрілів та диверсійних дій з боку бойовиків вже незабаром.

Загострення на Донбасі: що відомо

Проросійські бойовики кілька годин обстрілювали українські позиції 26 березня під Шумами. Тоді загинули 4 бійці, ще 2 – отримали поранення.

Про те, що Росія стягує армію до кордону з Україною заявив Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Згодом стало відомо, що глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

Українська влада запевнила, що українські військові відкриватимуть вогонь тільки у разі загрози з боку проросійських бойовиків.



Розташування угруповань Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу​