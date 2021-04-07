Російських військ вистачить лише для першого удару, – експерт про можливий наступ на Україну

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Росія стягує до кордону з Україною рекордну кількість бойової техніки та живої сили нібито для навчань. Однак через регулярні обстріли бойовиками на Донбасі Україна припускає, що може відбутись повномасштабний наступ.

Джерело:

24 канал

Військовий експерт Олег Жданов запевнив, що якби Росія навіть планувала наступати – військ їй вистачить лише на перший удар. За його словами, далі Кремль не знатиме, що робити.

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Навіть ті війська, які нагнали на Кубань, в Білорусь, зараз перекидають там мотострілецьку девізію російських збройних сил – цього достатньо тільки для першого удару і все. Другого ешелону нема, резерву нема, що далі робити?
– сказав експерт.

Водночас експредставник України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний зауважив, що ці російські війська навчають ударяти в західному напрямку.

"Навчання бронетанкових частин долати лісисто-болотисту місцевість, застосування військово-повітряних сил, десантно-штурмових бригад і так далі. Це не війська, які задіюють під час захисту, це наступальні війська", – наголосив Безсмертний.

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За останні 7 років українська розвідка та оборона відчутно зросла і готувалася до можливих сценаріїв атаки з боку Росії, Криму та Білорусі.

За словами ексміністра оборони Андрія Загороднюка, локальні наступи точно не можуть бути неочікуваними.

Ми точно знаємо, що відбувається і де. Звичайно, ми маємо сили і засоби для того, щоб їх зупинити. Для того, щоб вони не могли пройти,
– сказав Загороднюк.

Утім такі обстріли з боку Росії використовують для психологічного тиску на супротивника, а на міжнародній шахівниці Україна є однією головних точок протистояння Росії і цивілізованого світу.

Військові експерти вважають, що реальна повномасштабна воєнна кампанія – дуже сумнівна. Утім прогнозують збільшення кількості обстрілів та диверсійних дій з боку бойовиків вже незабаром.

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Розташування угруповань Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу​