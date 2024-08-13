Використовують застійні калюжі: розвідка Британії розсекретила чергову проблему окупантів

Російські військові стикнулися з черговими проблемами під час повномасштабної війни проти України. Частині ворожих підрозділів вкрай не вистачає цінного ресурсу.

Так, російські загарбники стикаються з нестачею питної води. Про це повідомила британська розвідка.

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В окупантів нестача питної води

Деякі окупаційні підрозділи, які воюють в Україні, ймовірно, стикаються з нестачею питної води.

Збитки, завдані під час російських ударів по комунальній інфраструктурі тепер майже напевно скорочують водопостачання. Будь-які проблеми з водопостачанням будуть посилені періодом температури вище середньої в регіоні,

– зазначили в розвідці.

Додали, що 23 липня російський мілблолер підкреслив, що водяні пайки для російських пілотів були обмежені до одного літра на день.

Це еквівалентно чверті мінімально рекомендованих норм водоспоживання для роботи в умовах високих температур,

– зауважили в Британії.

Через це пілоти агресора зверталися до місцевих жителів за водою. Ворожий блогер звернувся до російських компаній, які виробляють воду, з проханням забезпечити російські військові бази додатковою водою на базах у Ростові, Воронежі та Криму.

У відповідь на нестачу води деякі російські військові підрозділи були змушені імпровізувати спроби фільтрації, використовуючи застійні калюжі для щоденних потреб у воді. Це, ймовірно, призвело до зростання захворювань, що передаються водою, серед російських солдатів,

– наголосили в британській розвідці.

Додали, що нестача води, яка призводить до зневоднення та підвищеного ризику інфекцій, майже напевно вплине на моральний дух і оперативну ефективність російських бійців.