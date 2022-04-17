Російським кораблям заборонили заходити в порти Болгарії

Болгарія вирішила заборонити російським кораблям заходити у свої морські чи річкові порти. Хоча деякі винятки таки залишили.

14 квітня влада Болгарії заборонила вхід до своїх морських і річкових портів для всіх суден, зареєстрованих під російським прапором. А також для всіх суден, які змінили російський прапор або реєстрацію на прапор або реєстрацію інших країн після 24 лютого 2022 року. Рішення почало діяти з 16 квітня.

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До такого кроку влада Болгарії вдалася на підставі санкцій, які наклали в ЄС на Росію через її війну проти України. Мова йде про п'ятий пакет, який і передбачав закриття портів країн Євросоюзу для російських кораблів.

Однак певні винятки для російських кораблів таки зробили. Мова йде про ті судна, які подаватимуть сигнал катастрофи, або потребуватимуть гуманітарну допомогу. А також ті кораблі, які будуть перевозити енергоносії, продовольство та медикаменти в ЄС.

Болгарія – не перша країна, яка вдалася до заборони для російських кораблів заходити в її порти. З 17 квітня така ж заборона почала діяти й в Італії.