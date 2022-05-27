Російським олігархам можуть дозволити уникнути санкцій в обмін на гроші для України, – ЗМІ

Країни Заходу можуть дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій. Проте для цього вони мають надати грошову допомогу Україні.

Кошти, що можуть дати російські олігархи, планують використати для відбудови України після війни. Про це повідомляє американське інформаційне агентство Associated Press 26 травня.

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За даними ЗМІ, таку ідею висунула віцепрем'єр-міністр Канади і міністр фінансів Крістія Фріланд на зустрічі міністрів G-7 у Німеччині минулого тижня.

Фріланд почала обговорювати це питання після того, як їй це запропонували російські олігархи. Зазначається, що Україні було відомо про це обговорення. Один із чиновників сказав, що відмежовування російських олігархів від Путіна та їхня фінансова допомога Україні – в інтересах Заходу.

Ми б про це не говорили, якби не було комфорту з боку українців. Ми повинні знати, що це працює і для них,

– розповів чиновник.

Посадовці говорили про цю ідею на умовах анонімності, оскільки не мали права публічно говорити про внутрішні дискусії G-7.

Пропозиція була висунута в контексті надання Україні додаткових грошей і того, як заморожені кошти та активи олігархів можуть бути корисні для країни.

Що відомо про статус російських активів

Раніше у Forbes повідомляли, що у світі заморожено російських активів приблизно на 500 мільярдів доларів. Ці кошти хоче отримати Україна для відбудови інфраструктури, яку зруйнувала Росія. Шмигаль раніше оцінив збитки внаслідок повномасштабного вторгнення у 500 мільярдів доларів. Також прем'єр висловив думку, що на відбудову держави знадобиться близько 600 мільярдів доларів.

Шмигаль наголошував, що міжнародні партнери та союзники України допоможуть конфіскувати близько 500 мільярдів доларів заморожених активів Росії та її олігархів. В ОП говорили, що мають два плани, як стягнути російські гроші.

У Європейському Союзі вже готуються скерувати заморожені активи Росії на відновлення України.

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