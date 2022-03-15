Російським солдатам видавали сухпайки на 3 дні: думали, що за цей час дійдуть до Києва

Російські загарбники думали, що їм вдасться дістатися до Києва за 3 дні. Саме на такий період їм видали сухпайки.

Відповідний висновок зробили бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, проаналізувавши вилучені в окупантів речі. За даними наших військових, на кордоні загарбникам видали сухпайки тільки на 3 дні.

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Вочевидь, рашисти думали, що цього вистачить, аби захопити столицю. Однак ЗСУ зруйнували плани окупантів: минуло вже майже 3 тижні, як українські захисники дають гідну відсіч орді. Такого опору на Росії точно не чекали, тому й спорядили своє загарбницьке військо мінімальним запасом провізії.

"Вони почали цілими підрозділами здаватися в полон, коли зрозуміли, що їм тут не раді. А найбільш уперті з них або вже розкладаються на українській землі, або тікають від українців по полях нашої Неньки. Нам в принципі не жалко, хай ще трохи побігають. Помруть втомленими", – підсумували "виговці".

ЗСУ показали сухпайки російських загарбників / Фото 58 ОМБр ім. гетьмана Івана Виговського

Уже з перших днів війни орки почали займатися мародерством. Залишившись без їжі та пального, вони цинічно грабують магазини та домівки мирних українців.

Днями рашисти отримали офіційний дозвіл обкрадати українців від свого керівництва: там дозволили солдатам перейти на "самозабезпечення". Що, по суті, й означає мародерство.

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