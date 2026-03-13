Наводив дрони на позиції ЗСУ: СБУ затримала російського агента

СБУ 12 березня повідомила про затримання громадянина Росії, який відстежував локації Сил оборони. Він шпигував під прикриттям зварювальника в компанії на Дніпропетровщині.

Зловмисник "подорожував" Україною та шукав місця дислокації ППО, блокпостів та аеродромів, а потім передавав звіт росіянам. Про це повідомили в СБУ.

Як російського шпигуна викрила СБУ?

Правоохоронці повідомили, що чоловік під час перебування на заході України, намагався знайти летовища з бойовою авіацією ЗСУ.

СБУ стежила за агентом ще на початку його "роботи". Таким чином вдалося убезпечити усі відзняті локації, а також задокументувати усі злочини.

Зрадника затримали у його ж помешканні у Кіровоградській області. Чоловік був завербований росіянами через давнього знайомого, який працював на окупантів на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

Слідчі повідомили агента про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Що ще відомо про успішні операції СБУ?