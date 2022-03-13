У російській армії катастрофа постачання: допомагають родичі, але командири не знають, де бійці

У війні проти України беруть участь військовослужбовці 35 загальновійськової армії східного військового округу. Окупанти не мають найнеобхідніших речей.

Про це повідомив 13 березня журналіст Роман Цимбалюк. Він зазначив, що родичі російських військовослужбовців збирають та відправляють посилки.

До теми Голодні варвари: орки вщент розграбували магазин "Наша Ряба"

Однак речі не доходять до адресатів. Все через те, що через командування не має інформації про місцеперебування військовослужбовця, його загибель або поранення.

"Солдати продовжують гинути, мерзнути, голодувати та відмовляються виконувати накази командирів", – написав Цимбалюк.

Без їжі та боєприпасів

У Генштабі Збройних Сил України 12 березня повідомили, що російські вбивці змінюють тактику через невдалий наступ. Вони частіше намагаються повернутися додому.

Росія не здатна забезпечити свої підрозділи паливо-мастильними матеріалами, їжею та боєприпасами. Через це орки вдаються до мародерства та грабежу мирних жителів, магазинів, аптек тощо.

Окупанти пограбували магазин: дивіться відео