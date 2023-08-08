Росіяни намагалися влучити з дрона по українських бійцях під час евакуації: відео цинічної атаки

Російські окупанти атакували українських бійців під час евакуації пораненого побратима. Ворог завдав удару дроном.

У момент евакуації пораненого побратима воїнами ССО України FPV-дрон противника намагається влучити в авто операторів. Інцидент стався на Запорізькому напрямку.

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Окупанти атакували українських бійців на Запорізькому напрямку

На кадрах, які опублікували українські військові, можна побачити, що дрон впав недалеко від авто, після чого потужно вибухнув. Судячи з відео, окупанти не досягли своєї мети й українські бійці продовжили евакуацію.

Окупанти намагалися дроном поцілити по українських бійцях: дивіться відео

Яка ситуація на Запорізькому напрямку