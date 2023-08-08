Росіяни намагалися влучити з дрона по українських бійцях під час евакуації: відео цинічної атаки
8 серпня 2023, 09:08Читать новость на русском
Джерело:Сили спеціальних операцій ЗСУ
Російські окупанти атакували українських бійців під час евакуації пораненого побратима. Ворог завдав удару дроном.
У момент евакуації пораненого побратима воїнами ССО України FPV-дрон противника намагається влучити в авто операторів. Інцидент стався на Запорізькому напрямку.
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Окупанти атакували українських бійців на Запорізькому напрямку
На кадрах, які опублікували українські військові, можна побачити, що дрон впав недалеко від авто, після чого потужно вибухнув. Судячи з відео, окупанти не досягли своєї мети й українські бійці продовжили евакуацію.
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Яка ситуація на Запорізькому напрямку
- Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші війська мали тактичний успіх на напрямках Мала Токмачка й Роботине в Запорізькій області. За її словами, українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах.
- Водночас ворог намагався відновити втрачене положення південно-східніше Новоданилівки та східніше Роботиного.
- Зранку 8 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Роботиного.
- Противник завдав авіаударів в районах Гуляйпільське, Мала Токмачка та Оріхів. Також артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.
- Варто зазначити, що 7 серпня українські бійці збили в районі села Роботине російський вертоліт Ка-52. Ворожий гвинтокрил Ка-52 знищили воїни 47-ї бригади. Наші бійці ліквідувала загрозу з ПЗРК.